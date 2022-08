Schäfer, WM-Zweite von 2017 und EM-Dritte von Berlin 2018, und auch Weißenberg steuern rund 6300 Punkte an. "Das macht so Bock, hier auf der Bahn zu stehen. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so einen Spaß hatte", sagte Schäfer im "ZDF". Ihr Plan für den zweiten Tag? "Voller Angriff. Mal schauen, was rauskommt", ergänzte sie später.

Gold scheint wieder einmal für Titelverteidigerin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin Nafissatou Thiam reserviert zu sein. Die Belgierin liegt nach vier Disziplinen mit 4063 Punkten souverän in Führung.

Ad

Vizeweltmeisterin Anouk Vetter (3824/Niederlande) lauert auf Rang drei.

EM Janssen als einziger Deutscher im Diskuswurf-Finale VOR 8 STUNDEN

Emma Oosterwegel, Olympia-Dritte von Tokio, ist nach einem Sturz über die Hürden ausgeschieden.

Leichtathletik-EM 2022 - Stand Siebenkampf nach vier Disziplinen:

Platz Name Land Punkte 1. Nafissatou Thiam BEL 4063 2. Noor Vidts BEL 3849 3. Anouk Vetter NED 3824 4. Adrianna Sulek POL 3815 5. Annik Kälin SUI 3725 6. Carolin Schäfer GER 3707 7. Sophie Weißenberg GER 3706 8. Saga Vanninen FIN 3670 9. Xenia Krizsan HUN 3658 10. María Vicente ESP 3630

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Lückenkemper stürzt zum EM-Titel: Staffelstart nicht gefährdet

(SID)

Entfesselter Lauf! Lückenkemper rast zu Gold bei der EM

EM Kaul kehrt auf den Thron zurück: "Mehr wert als der WM-Titel" VOR 8 STUNDEN