"Ich bin froh, dass es jetzt so geklappt hat und freue mich auf heute Abend", sagte Gambetta.

"Im Finale fällt dann so diese erste Anspannung ab und da heißt es dann einfach nur Gas geben und Feuer frei."

Nach Gina Lückenkemper stehen auch Tatjana Pinto und Rebekka Haase bei der Leichtathletik-EM in München im Halbfinale über die 100 m (Dienstag, 20:35). Pinto reichten in ihrem Vorlauf 11,43 Sekunden zum Erreichen der nächsten Runde, Haase kam sogar mit 11,50 Sekunden weiter.

Vize-Europameisterin Lückenkemper, die bereits unter der 11-Sekunden-Marke geblieben war, musste aufgrund ihrer Vorleistungen nicht in den Vorläufen antreten.

Lückenkemper mit Medaillenchance im FInale

"Jetzt freue ich mich auf morgen und bin happy, dass ich überhaupt schmerzfrei bin. Ich hatte auch im Vorfeld der WM wieder mit einer Verletzung zu kämpfen und habe alles getan, um hier stehen zu können und vor heimischem Publikum zu starten", sagte Pinto: "Das ist so cool."

Das Finale (22:25 Uhr) steigt ebenfalls am Dienstagabend, als Favoritinnen gelten die Titelverteidigerin und Jahresbeste Dina Asher-Smith (10,83), Daryll Neita (10,90) sowie die starke Schweizerin Mujinga Kambundji (10,89). Lückenkemper ist mit ihren 10,99 Sekunden die Nummer vier in diesem Jahr in Europa.

Stabhochspringerinnen verpassen Finale

Jaqueline Otchere und Anjuli Knäsche haben bei der Heim-EM in München das Finale im Stabhochsprung (Mittwoch, 20:00 Uhr) verpasst. Otchere, die bei der WM in Eugene vor drei Wochen noch starke Zehnte geworden war, schied am Montag in der Qualifikation mit nur 4,10 m aus. Knäsche reichten 4,40 m nicht für das Finale, da sie die Höhe erst im zweiten Versuch schaffte.

Ekaterini Stefanidi, Olympiasiegerin von 2016 und Weltmeisterin von 2017, kann hingegen ihren Titel-Hattrick ins Visier nehmen. Die starke Slowenin Tina Sutej gab sich mit 4,50 m ebenfalls keine Blöße.

Deutsche Weitspringer scheiden in der Quali aus

Keine Chance auf das Finale hatten auch die Weitspringer Fabian Heinle (7,64 m) und Maximilian Entholzner (5,63 m)

(SID)

