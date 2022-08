"Meine Schulter fühlt sich besser an, die Therapie schlägt an. Ich komme zurück", versicherte der frühere Weltmeister, der bereits die WM im US-amerikanischen Eugene und die deutschen Meisterschaften in Berlin verletzungsbedingt verpasst hatte.

Auch Christin Hussong (Zweibrücken) wird in München nicht an den Start gehen. Die Speerwurf-Europameisterin von 2018 leidet noch an den Folgen einer Corona-Erkrankung und muss auf die Titelverteidigung verzichten.

"Beide Absagen schmerzen sehr, denn sowohl Johannes als auch Christin zählen zu unseren Leistungsträgern", sagte Annett Stein, Cheftrainerin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).

