Es war zugleich die erste EM-Medaille für eine deutsche Läuferin über diese Distanz.

"Unglaublich", sagte Klosterhalfen am Stadionmikrofon: "Das war einer der schönsten Läufe in meinem Leben."

Klosterhalfen, WM-Dritte über die 5000 m von 2019, hatte sich im Juni mit dem Coronavirus infiziert. Geschwächt von der Erkrankung war die deutsche Rekordhalterin bei der WM in Eugene im Vorlauf ausgeschieden. Zuletzt kam Klosterhalfen aber wieder besser in Form, am Montag war sie im Olympiastadion Vierte über 10.000 m geworden - und blieb dabei nur dreieinhalb Sekunden über ihrem deutschen Rekord. Jetzt rannte sie zu ihrer ersehnten Medaille.

