Vom 15. bis 21. August wird in München im Rahmen der European Championships die Leichtathletik-EM ausgetragen. Die größte deutsche Medaillenhoffnung ist Weitspringerin Malaika Mihambo, die erst vor wenigen Wochen bei der WM in Eugene für die einzige deutsche Goldmedaille sorgte.

Doch hinter der aktuellen Form der Olympiasiegerin und Titelverteidigerin steht ein kleines Fragezeichen. Mihambo musste nach einer Corona-Infektion mehrere Tage mit dem Training aussetzen.

Auch ansonsten ist das deutsche Team geschwächt. Gesundheitlich bedingt fehlen unter anderem der ehemalige Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter sowie die Titelverteidigerinnen Gesa Felicitas Krause (3000 Meter Hindernis) und Christin Hussong (Speerwerfen). Zudem hat auch der Olympiazweite im Gehen, Jonathan Hilbert, Trainingsrückstand nach Corona.

Medaillenchancen haben neben Mihambo und Hilbert unter anderem Zehnkämpfer Niklas Kaul, Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen, die Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel, die Sprintstaffeln sowie die Diskuswerferinnen um die Olympiazweite Kristin Pudenz.

Hier gibt es alle Informationen zur Leichtathletik-EM in München 2022.

"ARD" und "ZDF" übertragen im Wechsel die Europameisterschaft aus dem Olympiastadion in München live im TV.

"ARD" und "ZDF" bieten einen Livestream begleitend zum Fernsehprogramm an. Bei "sportstudio.de" bzw. "sportschau.de" könnt Ihr im Livestream mit von der Partie sein.

Montag, 15. August

Dienstag, 16. August

Mittwoch, 17. August

Donnerstag, 18. August

Freitag, 19. August

Samstag, 20. August

Sonntag, 21. August

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) wird nach ihrer Corona-Infektion bei der Heim-EM in München an den Start gehen. "Wir haben gestern und heute zwei gute Trainingseinheiten absolvieren können. Ich möchte meine Chance in der Qualifikation am Dienstag auf jeden Fall wahrnehmen", sagte die Olympiasiegerin am Freitag laut einer Pressemitteilung ihres Managements. | Zum Bericht