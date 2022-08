"Über den letzten Sprung habe ich mir explizit mit einem Datum noch keine Gedanken gemacht", führte sie aus.

Immerhin unterstrich sie bei der WM in Eugene ihre Ausnahmestellung im deutschen Leichtathletikverband, als sie die einzige deutsche Goldmedaille einstrich. Nur die Sprintstaffel der Damen konnte ein weiteres Edelmetall eintüten.

Ad

Ausreizen möchte sie ihre Karriere aber nicht. Vielmehr achte sie auf die Signale, welche ihr Körper aussendet. "Für mich geht es einfach darum, wie lange ich gesund bleibe, das Leistungsvermögen habe – und vor allem, wie lange es mir Spaß macht", erläuterte sie.

Leichtathletik Marathonläufer verläuft sich - und holt trotzdem Gold 31/07/2022 UM 14:17

"Leistungssport ist nicht etwas, was man nebenbei macht, sondern man muss mit 100 Prozent dabei sein", stellte sie klar. "Solange dafür noch mein Feuer brennt, mache ich auch gerne meinen Sport. Sollte das irgendwann nicht mehr der Fall sein, höre ich auf."

Doping in der Leichtathletik: Mihambo vermisst die Konsequenz

Angesprochen auf die beiden Fabelweltrekorde über 100 und 400 Meter Hürden bei den Damen und einer etwaigen Verbindung zu leistungssteigernden Mitteln, hielt sich Mihambo zurück: "Das kann ich nicht beurteilen."

Nichtsdestotrotz müsse man bei der Thematik Doping besonders wachsam sein, zumal die Nachverfolgung "immer zwei, drei Jahre hinterherhängt".

"Ich denke, es ist wichtig, die Doping-Nachverfolgung konsequent anzugehen und weltweit die gleiche Qualität zu haben. In Deutschland ist sie aktuell wahrscheinlich mit am höchsten, in anderen Ländern passiert weniger", so Mihambo.

Das könnte Dich auch interessieren: Marathonläufer verläuft sich - und holt trotzdem Gold

Goldener Abschluss: Duplantis springt Weltrekord - Mihambo fliegt zu Gold

Leichtathletik-WM Weltmeisterin Mihambo prangert Missstände an: "Es gibt einiges aufzuholen" 28/07/2022 UM 13:49