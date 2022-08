"Bester Deutscher, ich habe für das Team alles gegeben - da kann man sich nur freuen", sagte Köpp in der "ARD": "Das Beste waren die Münchner, die Stimmung war phänomenal hier in der Innenstadt. "In der Zukunft will er auch um die Medaillen mitkämpfen: "Im Leistungssport sind unsere Träume immer ganz oben. Ich habe noch viele Jahre vor mir."

Der Spanier Álvaro Martín verteidigte seinen Titel in 1:19:11 Stunden und setzte sich vor dem WM-Dritten Perseus Karlström aus Schweden (1:19:23) durch. Bronze holte Martins Landsmann Diego García Carrera(1:19:45). Olympiasieger Massimo Stano (Italien) landete nur auf Platz acht.

Das deutsche Trio hatte schon vor der Hälfte des Rennens den Anschluss an die Spitze verloren. Brembach erhielt wie Junghannß zunächst eine 2-Minuten-Zeitstrafe, kurz danach wurde er aus dem Rennen genommen. "So etwas ist mir noch nie passiert. Es tut mir wahnsinnig leid", sagte der Sportsoldat.

(SID)

