Gina Lückenkemper erschien bestens gelaunt zur Presserunde im Erdinger Sepp Brenninger Stadion. Wenige Stunden zuvor hatte sie sich noch auf der strahlend blauen Tartanbahn verausgabt, den letzten Feinschliff vorgenommen, um in der kommenden Woche bei den European Championships in der benachbarten Millionen-Metropole München erfolgreich zu sein.

"Wir haben sehr, sehr gute Chancen. Das Staffeltraining heute war hervorragend, die Wechsel waren toll, die Truppe ist harmonisch. Ich traue diesem Team viel zu und freue mich sehr auf das Rennen", freute sich Lückenkemper. Sie ergänzte: "Die Bronzemedaille gibt uns für die EM enormen Rückenwind."

Rückenwind könnte der deutsche Leichtathletikverband tatsächlich gebrauchen. Neben Staffel-Bronze sprang in Eugene nämlich lediglich ein weiteres Mal Edelmetall heraus. Olympiasiegerin Malaika Mihambo sicherte sich im Weitsprung die Goldmedaille.

Drechsler zeichnet dystopisches Bild

Das insgesamt enttäuschende Abschneiden in Übersee sorgte in der Heimat für reichlich Kritik. Weitsprung-Legende Heike Drechsler zeichnete beispielsweise mit Blick auf die Zukunft ein dystopisches Bild: "Es gab viele Krankheiten und Verletzungen bei den Topathleten im Vorfeld. Die, die hier starten, geben sicher ihr Bestes", sagte sie der "Thüringer Allgemeinen".

Drechsler führte aus: "Doch wir verlieren den Anschluss an die Weltspitze. Die deutsche Leichtathletik muss aufpassen, nicht unterzugehen." Auch intern wurde das schlechteste Ergebnis der WM-Geschichte missmutig zur Kenntnis genommen. "Wir müssen feststellen, dass wir mit dem Ausgang der WM nicht zufrieden sind und es so nicht erwartet haben", erklärte Chef-Bundestrainerin Annett Stein. Es wurde eine "schonungslose Analyse" angekündigt.

Lückenkemper kontert

Die Sportler am Pranger. Ein Umstand, den sich einige nicht gefallen lassen wollten. Allen voran Lückenkemper setzte sich öffentlich zur Wehr. Bei Instagram schoss sie umfangreich zurück . "Wir haben in Deutschland kein wirkliches Fördersystem, sondern eher ein Belohnungssystem", schrieb sie.

Vor allem in der Jugend sei dies besorgniserregend, da "nicht jede Familie die finanziellen Mittel hat, um die sportliche Karriere der Kinder zu unterstützen." Selbst bei verbindlichen Terminen müssten die Athleten selbst für ihre Kosten aufkommen, verriet die Berlinerin.

"Bestes Beispiel: Für eine verpflichtende Staffelmaßnahme in diesem Jahr, bei der sowohl die Jugend als auch die aktiven Staffeln anwesend sein mussten, um sich für die Großereignisse zu empfehlen, haben die Athleten weder Reisekosten noch die komplette Verpflegung über die paar Tage bekommen", so Lückenkemper, die darauf hinwies, dass "die meisten Leichtathleten in Deutschland neben dem Sport noch arbeiten gehen".

Halbprofis sollen Profis schlagen

Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen die Leichtathletik einen höheren Stellenwert genießt und dementsprechend deutlich mehr subventioniert wird. "Unsere Gesellschaft erwartet von Halbprofis, dass sie mit den Vollprofis mithalten können, nein, diese sogar besiegen können. Finde den Fehler", schloss Lückenkemper.

Ein Posting aus der Emotion heraus, offen und ehrlich. Wie das Feedback zu ihren Sätzen später ausfiel? "Sehr gut", sagte sie am Freitag in Erding: "Ich hoffe, dass wir in den Dialog kommen können. Julian Reus (zuständig für Trainer- und Athletenkommunikation beim DLV, Anm. d. Red.) hat bereits angekündigt, dass wir uns zusammensetzen, um auszuloten, wie der Verband uns besser unterstützen kann. Dafür bin ich dankbar."

Dass mit Blick auf die internationale Konkurrenz aber Nachholbedarf besteht, untermauerte sie. "Wir hatten viele Athleten im Team, die gute Leistungen gebracht haben, aber mit dem aktuellen Weltniveau nicht mehr mithalten können", sagte die 25-Jährige: "Der Sport ist – ebenso wie die Gesellschaft – schnelllebig. Wir hinken hinterher."

Burghardt äußert Wunsch

Nicht nur Lückenkemper machte auf das Thema mangelnde Förderung aufmerksam. Auch ihre Staffel-Kollegin Burghardt beklagte, dass gerade Sportler aus weniger betuchtem Hause aufgrund der fehlenden finanziellen Unterstützung auf der Strecke bleiben. "Ich war anderthalb Jahre aus der Förderung raus", so Burghardt. Sie schob nach: "Ich habe nur dank meines Umfelds zurückgefunden. Der Verein musste in die Bresche springen, meine Familie auch. Das war mein Glück."

Sie würde sich wünschen, "dass denjenigen, die nicht dieses Glück haben, unter die Arme gegriffen wird. Damit könnte man den Wegfall des einen oder anderen Talents verhindern." 400-Meter-Läuferin Alica Schmidt pflichtete dem Duo bei. "Das ist ein schwieriges Thema", antwortete sie auf eine entsprechende Nachfrage.

"Gerade, wenn man aus der Jugend kommt, ist es schwierig, den Anschluss nach oben zu finden." Wenn man erfolgreich sei, so Schmidt, "bekommt man eine gute Förderung. Aber man weiß, dass in der Leichtathletik nicht das große Geld steckt. Viele Athleten sind darauf angewiesen, sich selbst Sponsoren zu suchen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen – und, um nicht nebenbei kellnern zu müssen. Das funktioniert bei dem großen Trainingspensum nämlich nicht."

München als Hoffnung

Die anstehende Europameisterschaft in München nährt die Hoffnung, dass der Sport in Deutschland wieder mehr Sichtbarkeit erlangt. "Ich bin froh, dass wir jetzt TV-Zeiten haben, die nicht – wie in den USA – mitten in der Nacht liegen", sagte Lückenkemper: "Ich erhoffe mir, dass wir durch München noch mal eine ganz neue Euphorie für die Leichtathletik entfachen können."

Erfreuliche Ergebnisse wie jenes der 4x100-Meter-Staffel in Eugene dürften dabei helfen.

