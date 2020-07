Auch die deutsche Topsprinterin Gina Lückenkemper wird nicht bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig (8./9. August) an den Start gehen. Als Grund dafür nannte die Vize-Europameisterin über 100 m fehlendes Training nach muskulären Problemen. "Zwar trainiere ich seit Anfang Juli wieder normal, aber die Trainingswochen und entsprechende Vorbereitungsrennen fehlen mir", so Lückenkemper.

"Diese Vorbereitungsrennen braucht man aber einfach vor Deutschen Meisterschaften. Darum werde ich die DM nur als Zuschauerin vor dem Fernseher verfolgen", erklärte Gina Lückenkemper dem "Westfälischen Anzeiger".

Welche Wettkämpfe Lückenkemper in diesem Jahr noch bestreiten wird, ist offen. "Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es bei den Meetings immer wieder neue Entwicklungen, auch weitere Absagen. Ich hoffe, eine kurze 'Late Season' bestreiten zu können", sagte die dreimalige deutsche Meisterin. Weiterhin trainiert sie nicht bei ihrer Trainingsgruppe in den USA, sondern allein in Deutschland.

Vor Lückenkemper hatten bereits Topläuferin Konstanze Klosterhalfen sowie Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler ihre Teilnahme an der DM abgesagt.

(SID)

