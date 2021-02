Publiziert 04/02/2021 Am 14:22 | Update 04/02/2021 Am 15:42

"Natürlich ist Tokio das Ziel. Aber wir müssen schauen, ob die Lage im Juli das zulässt und alles stattfinden kann", so Mihambo weiter.

Corona habe "einfach gezeigt, dass man sich nie sicher sein kann", sagte die 27 Jahre alte Heidelbergerin, "deshalb beschäftige ich mich lieber mit den Dingen, die ich beeinflussen kann und die in der nächsten Zukunft liegen."

Für die am Freitag beginnende ISTAF in Berlin hat sich Mihambo große Ziele gesetzt. "Wenn ich den Balken richtig treffe, kann es vielleicht eine Weite von 6,90 Meter oder mehr geben", sagte sie.

Auch Stabhochsprung-Ass Torben Blech hofft auf die reibungslose Austragung der um ein Jahr verschobenen Sommerspiele. "Es weiß natürlich keiner, was in den nächsten Wochen und Monaten kommt", sagte der Leverkusener, der sich am Sonntag beim Düsseldorfer ISTAF Indoor auf 5,86 m verbessert hatte, "aber jeder Sportler möchte, dass Olympia stattfindet. Das ist das große Ziel, gerade wenn man in einer so guten Position ist wie ich."

Mihambo: "Muss mich wieder in einem Weltklasse-Feld beweisen"

Mihambo, die in Düsseldorf mit guten 6,74 m gewonnen hatte und erstmals seit elf Monaten wieder aus vollem Anlauf gesprungen war, tritt am Freitag ab 17:50 Uhr in der Mercedes-Benz Arena Berlin zum Weitsprung an.

"Ich bin mit dem Saisoneinstieg in Düsseldorf sehr zufrieden. Super, dass ich mich in Berlin wieder in einem Weltklasse-Feld beweisen muss und so starke Konkurrentinnen habe", sagte Mihambo, die unter anderem gegen Vizeweltmeisterin Marnya Beck-Romantschuk (Ukraine) antritt.

Der Stabhochsprung beginnt um 17:20 Uhr, dort trifft Blech unter anderem auf Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken). Weltrekordler Armand Duplantis (Schweden), der in Düsseldorf 6,01 m übersprungen hatte, fehlt.

