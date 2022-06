"Jetzt heißt es therapieren und trainieren", so Vetter weiter.

Der weitere Fahrplan für das Wettkampf-Comeback in der Super-Saison mit WM und EM sei "völlig offen".

Mit seinem Trainer Boris Obergföll arbeite er zwar konsequent, aber in Grenzen. Vor allem im wurfspezifischen Training behindere ihn die Schulterentzündung. "Ich bin schon in der Lage ein bisschen was zu werfen, aber die schweren Sachen gehen nicht", sagte der deutsche Rekordhalter (97,76).

Vetter muss sich dank einer Wildcard nicht für die WM im Juli in Eugene/Oregon qualifizieren. Für die EM im August in München kann er trotz der Absage in Berlin ebenfalls noch ein Ticket erkämpfen.

