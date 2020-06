Die wegen der Corona-Pandemie abgesagte Leichtathletik-DM in Braunschweig soll am 8. und 9. August nachgeholt werden, allerdings ohne Laufdisziplinen auf der freien Bahn und ohne Staffelwettbewerbe. Als Begründung gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag an, dass der Sicherheitsabstand bei diesen Disziplinen nicht gewährleistet werden könne.

Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause reagierte mit Unverständnis. "Ich bin sprachlos", schrieb die 27-Jährige bei Instagram und sprach von einer Entscheidung, die sie "nicht nachvollziehen und in keinem Sinne befürworten" könne. Fußball werde mit 22 Spielern auf dem Platz wieder gespielt, aber ein Meisterschaftsfinale mit acht bis zwölf Läufern solle nicht möglich sein, fragte sie perplex und ergänzte: "Leichtathletik bedeutet Laufen, Springen, Werfen, und ohne Laufen ist es nicht das Gleiche."

So sieht es auch Gina Lückenkemper, "das wird doch so keine richtige Deutsche Meisterschaft", kommentierte die Top-Sprinterin. Die frühere Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt meldete sich ebenfalls zu Wort. Es sei "doch echt langsam zum Kotzen, und Fußball darf gespielt werden", schrieb die 39-Jährige bei Instagram: "Ich fühle mit Euch allen."

Neben Krause ist damit unter anderem auch ein Start der deutschen Topläuferin Konstanze Klosterhalfen in Braunschweig ausgeschlossen. Die Formulierung "Laufdisziplinen auf der freien Bahn" schließt Wettbewerbe ab 1500 m einschließlich der Hindernisläufe ein.

DLV hat Sondergenehmigung beantragt

Der DLV zeigte für die Enttäuschung Verständnis, warb aber gleichzeitig um solches. "Natürlich würden auch wir am liebsten ein Leichtathletik-Fest mit Zuschauern, allen gewohnten Wettbewerben und all unseren Top-Athleten feiern", schrieb der Verband ebenfalls bei Instagram: "Die behördlichen Auflagen aufgrund der Pandemie lassen dies jedoch zum jetzigen Zeitpunkt schlicht nicht zu. In der Fußball-Bundesliga mit Profi-Vertragsathleten, regelmäßigen Corona-Tests, Quarantäne-Maßnahmen für ganze Mannschaften etc. gelten andere Voraussetzungen. Diese sind in der Leichtathletik einfach nicht gegeben."

Ob die Titelkämpfe im Eintracht-Stadion gänzlich ohne Zuschauer oder zumindest mit begrenzter Besucherzahl stattfinden können, bleibt offen. Der DLV hat für die Veranstaltung eine Sondergenehmigung beantragt, diese sei aber noch nicht erteilt worden. Die DM hätte eigentlich an diesem Wochenende (6./7. Juni) stattfinden und eine entscheidende Etappe auf dem Weg zu den mittlerweile ebenfalls verlegten Olympischen Spielen in Tokio sein sollen.

Ebenfalls eine Sondergenehmigung hat der DLV für den Länderkampf "Berlin fliegt!" am 16. August beantragt, die ebenfalls noch nicht erteilt wurde.

(SID)

