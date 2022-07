Es ist eine Szene, die es mutmaßlich in alle Highlight-Clips dieser Leichtathletik-WM schaffen wird: Eine Hürdensprinterin läuft die 100 Meter ganz alleine, stürzt an der letzten Hürde und krabbelt ins Ziel.

So geschehen am Samstagabend in Eugene. Die Belgierin Anne Zagré war zuvor in ihrem Vorlauf beim Sturz der Top-Favoritin Nia Ali derart behindert worden, dass sie nochmal ganz alleine starten durfte.

Das Ziel: Die 32-Jährige wollte es über die Zeit ins Halbfinale schaffen.

Bis zur letzten Hürde lief auch alles nach Plan für Zagré, die 13,12 Sekunden hätte unterbieten müssen - was angesichts ihrer Saisonbestleistung von 12,95 Sek. durchaus machbar schien.

Leichtathletik-WM: Anne Zagré verpasst Zeit aus ihrem vorherigen Vorlauf

Doch dann strauchelte Zagré an der letzten Hürde und schlug der Länge nach hin. Mit letzter Kraft robbte sich die Belgierin über die Ziellinie - vergebens.

Die Uhr blieb bei 14,09 Sekunden stehen. Damit verfehlte Zagré sogar ihre Marke aus dem von Ali behinderten Vorlauf (13,25 Sek.) und letztlich auch das Halbfinale.

Ihr Bild auf der Ziellinie wird jedoch überdauern.

