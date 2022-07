Unter den für das Finale qualifizierten Springerinnen waren auch Olympiasiegerin Katie Nageotte und Vizeweltmeisterin Sandi Morris (beide USA).

"Ich war heute richtig gut drauf, ich bin harte Stäbe gesprungen, die Anlage ist top, das Publikum war toll - es hätte heute noch höher gehen können", sagte Otchere: "Letzte Woche war ich noch in Berchtesgaden, dort habe ich seit Ende 2020 eine Wohnung und lebe auch dort. Da wollte mich auf die weiteren Wettkämpfe in Deutschland vorbereiten."

Doch dann habe sie "den Anruf bekommen, dass ich doch fliegen darf. Das war ein Wechselbad der Gefühle. Erst war ich geschockt, dann habe ich mich gefreut. Dann dachte ich: 'Oh Gott, wie sieht jetzt die Planung aus, was ist mit den Flügen?' Das war heute der größte Erfolg in meiner Karriere", sagte Otchere.

Die Russin Anschelika Sidorowa, die 2019 in Doha WM-Gold geholt hatte, darf wegen des Angriffskrieges ihres Landes gegen die Ukraine nicht in Eugene starten.

