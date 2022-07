Der deutsche Geher Christopher Linke hat am ersten Tag der WM in Eugene keine Rolle bei der Medaillenvergabe gespielt. Der 33-Jährige, 2021 bei Olympia in Tokio Fünfter, stieg bei einer Hitzeschlacht über 20 km aus. Gold ging an den Japaner Toshikazu Yamanishi (1:19:07) vor seinem Landsmann Koki Ikeda (1:19:14). Bronze holte der Schwede Perseus Karlström.

"Es war ein Zusammenspiel aus 'heute war es nicht mein Tag' und 'nicht um jeden Preis ins Ziel kommen wollen – oder müssen'", sagte Linke nach seiner Aufgabe.

"Wenn das hier mein einziger Start gewesen wäre, dann hätte ich natürlich gekämpft bis zum letzten Meter, das ist klar", fügte e rhinzu. "Aber ich hatte den Gedanken im Hinterkopf, dass ich ja in neun Tagen noch die 35 Kilometer machen möchte, und ich habe eigentlich ziemlich früh im Rennen gemerkt, dass ich eine gewisse Grundform habe – Ausdauer und Kraft waren da, aber ich konnte einfach nicht die Geschwindigkeit gehen."

Da habe er "entschieden, dass ich lieber die Kraft spare", um über die 35 km "zu performen".

