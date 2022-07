Mit 2,5 m/s war der Rückenwind allerdings zu stark. Silber ging an die Jamaikanerin Britany Anderson (12,23) vor der zeitgleichen Olympiasiegerin Jasmine Camacho-Quinn (Puerto Rico).

Amusan war mit einer Bestzeit von 12,41 nach Eugene gereist und hatte diese im Vorlauf auf 12,40 gedrückt.

Zuvor hatte in Eugene Sydney McLaughlin (USA) den Weltrekord über 400 m Hürden um 0,73 Sekunden auf 50,68 verbessert.

Felix baut Rekord aus - McLaughlin führt Staffel zu Gold

Die US-amerikanische Sprinterin Allyson Felix hat zum Abschluss ihrer Karriere ihr 14. Gold bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften geholt. Felix war im Vorlauf für die 4x400-m-Staffel zum Einsatz gekommen, die am Sonntag das Finale gewann. Damit baute die 36-Jährige ihre Führung in der Rekordliste aus.

Die Frauen-Staffel der USA hat bei der Leichtathletik-WM Gold über 4x400 m gewonnen und Superstar Allyson Felix damit den 14. Titel beschert. Das US-Team um Hürden-Weltrekordlerin Sydney McLaughlin siegte in 3:17,79 Sekunden (Jahresweltbestleistung) souverän vor Jamaika (3:20,74) und Großbritannien (3:22,64).

Für McLaughlin war es nach den 400 m Hürden der zweite Titel in Eugene. Felix erhielt Gold, weil sie im Vorlauf eingesetzt wurde. Eigentlich sollte die Mixed-Staffel am Auftakttag, wo sie mit den USA Bronze holte, das letzte Rennen der 36 Jahre alten Rekord-Weltmeisterin Felix gewesen sein. Kurzfristig wurde sie dann aber aber zum Vorlauf am Samstag aus Los Angeles eingeflogen.

Auch bei den Männern setzten sich die USA durch. 400-m-Weltmeister Michael Norman führte die Staffel in der Jahresweltbestleistung von 2:56,17 Minuten zum klaren Sieg vor Jamaika (2:58,58) und Belgien (2:58,72). Die deutschen Staffeln waren klar im Vorlauf gescheitert.

Gold für Mu und Ingebrigtsen

Olympiasiegerin Athing Mu aus den USA hat Gold bei der Heim-WM in Eugene über 800 m gewonnen. Die 20-Jährige setzte sich im Finale in der Jahresweltbestzeit von 1:56,30 Minuten knapp vor der Olympiazweiten Keely Hodgkinson (Großbritannien/1:56,38) durch. Bronze ging an Mary Moraa aus Kenia (1:56,71).

Die deutsche Meisterin Christina Hering (München) und WM-Debütantin Majtie Kolberg (Ahrweiler) waren ebenso wie Titelverteidigerin Halimah Nakaayi (Uganda) im Halbfinale ausgeschieden.

Der deutsche Vizemeister Sam Parsons (Frankfurt) hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene den 15. und damit letzten Platz im Finale über 5000 m belegt. Der in den USA geborene 28-Jährige, für den die Endlauf-Teilnahme bereits ein großer Erfolg war, hatte beim Sieg des Norwegers Jakob Ingebrigtsen keine Chance und kam abgeschlagen in 13:45,89 Minuten ins Ziel.

Europarekordler Ingebrigtsen, Olympiasieger über 1500 m, siegte nach einem fulminanten Endspurt sicher in 13:09,24 Minuten vor dem Kenianer Jacob Krop (13:09,98) und Oscar Chelimo aus Uganda (13:10,20). Ingebrigtsen hatte über 1500 m Silber geholt.

Weltrekordler und Olympiasieger Joshua Cheptegei (Uganda), der in Eugene die 10.000 m gewonnen hatte, wurde nur Neunter. Titelverteidiger Selemon Barega (Äthiopien) landete auf Platz zwölf.

Parsons war mit einer mutigen Vorstellung und 13:24,50 Minuten im Vorlauf ins Finale vorgestoßen. Ausgeschieden waren hingegen der deutsche Meister Mohamed Mohumed (Dortmund) und Maximilian Thorwirth (Düsseldorf).

