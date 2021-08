In die Rekordlisten hält die Zeit Ansah-Peprahs allerdings keinen Einzug. Der Rückenwind wehte beim Lauf des 21-Jährigen mit +2,5 Meter pro Sekunde zu stark. Erlaubt sind +2,0 m/s.

Die bisher schnellsten Zeiten deutscher Sprinter über 100 Meter lieferten der Hanauer Julian Reus und Martin Keller aus Rochlitz in jeweils 9,99 Sekunden. Beide hatten allerdings bei ihrer Zeit noch deutlich stärkeren Rückenwind als Ansah-Peprah.

Für Keller wehte der Wind 2013 im US-Amerikanischen Clermont mit +3,8 m/s. Reus hatte 2017 beim Diamond League Meeting im schwedischen Stockholm sogar eine Unterstützung von +4,8 m/s.

Olympia - Leichtathletik Olympiasieger Jacobs feiert Dopingbefund bei britischem Sprinter: "Da musste ich lächeln" VOR 7 STUNDEN

Den aktuellen Deutschen Rekord bei regulären Bedingungen stellte Reus 2016 in Mannheim mit 10,01 Sekunden auf. Der 33-Jährige bestritt im Finale der 4x100-Meter-Staffel bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio, in der auch Ansah-Peprah zum deutschen Quartett gehörte, das letzte Rennen seiner Karriere.

Die Staffel belegte Rang sechs, könnte durch die drohende Disqualifikation der Briten allerdings noch auf Platz fünf aufrücken.

Das könnte Dich auch interessieren: Olympiasieger Jacobs feiert Dopingbefund bei britischem Sprinter: "Da musste ich lächeln"

Kurioser Moment: Läufer räumt die halbe Verpflegungsstelle ab

Olympia - Leichtathletik Sprinter suspendiert: Britischer Staffel droht Verlust der Silbermedaille GESTERN AM 19:15