Für Mihambo war es bereits der dritte Wettbewerb in nur acht Tagen.

Am vergangenen Samstag hatte sie ihre Saison mit einem Ausrufezeichen eröffnet, beim Diamond-League-Meeting in Birmingham siegte Deutschlands Sportlerin des Jahres mit einer Weite von 7,09 m. Am Mittwoch gewann sie dann auch das Meeting in Dessau, dort genügten 6,49 m für einen souveränen Sieg.

Ad

Der Hochsommer bietet in diesem Jahr gleich zwei Großereignisse in der Leichtathletik: In knapp sieben Wochen beginnt die WM in Eugene/USA (15. bis 24. Juli), wenig später findet die EM in München (15. bis 21. August) statt.

Leichtathletik Diamond League: Klosterhalfen knackt Europa-Bestmarke über zwei Meilen VOR 10 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Diamond League: Klosterhalfen knackt Europa-Bestmarke über zwei Meilen

(SID)

Weltrekord für Duplantis bei Hallen-WM: Schwede fliegt zu Gold

Birmingham Grand Prix Diamond League: Überragende Mihambo knackt Sieben-Meter-Marke 21/05/2022 AM 16:11