Fünf Tage nach ihrem Sieg beim Düsseldorfer ISTAF Indoor gewann Mihambo mit ihrer im ersten Versuch erzielten Siegesweite vor Vizeweltmeisterin Maryna Beck-Romantschuk (Ukraine/6,64) und der US-Springerin Taliyah Brooks (6,49). In Düsseldorf hatte Deutschlands Sportlerin des Jahres mit 6,74 m gesiegt.

"Es war deutlich besser als in Düsseldorf. Leider hat sich das noch nicht in der Weite gezeigt. Aber ich denke, die ungültigen Sprünge haben das Potenzial gezeigt. Da ist viel da", sagte Mihambo, die nur drei gültige Versuche hatte: "Heute bin ich froh, dass ich mich gesteigert habe und die Qualität der Anläufe sich verbessert hat. Jetzt gilt es, das Potenzial in den nächsten Wettkämpfen auf die Bahn zu bringen, dann wird es eine sehr gute Hallensaison."