Mihambo zu Gewalttat in Hanau: "Erschreckend"

"Dass es viele Menschen mit solchen Gesinnungen gibt, war auch früher so. Dass es jetzt mehr ausbricht, ist schon erschreckend", sagte die 26-Jährige, deren Vater aus Sansibar stammt, am Rande der Hallen-DM in Leipzig: "Ich denke, wir müssen alle mehr an uns selbst arbeiten, glücklichere Menschen zu sein. Dann kann man auch andere in Ruhe lassen."