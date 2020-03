Die WM in Eugene im US-Bundesstaat Oregon sollte vom 6. bis 15. August 2021 stattfinden, dies ist aufgrund der Olympia-Verschiebung auf den 23. Juli bis 8. August 2021 hinfällig.

Weltmeisterschaften im Jahr 2022 könnten allerdings mit der Leichtathletik-EM in München kollidieren, die vom 11. bis 21. August Kernveranstaltung der European Championships sein soll. 2023 findet die folgende Leichtathletik-WM vom 19. bis 27. August in Budapest statt. 2022 sollen zudem in Birmingham die Commonwealth Games (27. Juli bis 7. August) ausgetragen werden.

"Wir stehen diesbezüglich in Diskussionen mit den Commonwealth Games und den European Championships", teilte World Athletics mit.

