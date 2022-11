Leichtathletik

New York Marathon: Daniel Do Nascimento sorgt für Schreckmoment - Brasilianer muss in Führung liegend aufgeben

Daniel do Nascimento sorgte beim New York Marathon für einen Schreckmoment. Der Brasilianer musste zehn Kilometer vor Schluss völlig erschöpft in Führung liegend aufgeben.

00:01:48, vor einer Stunde