Mit 20 statt 16 Schritten Anlauf hofft Malaika Mihambo sowohl in Düsseldorf als auch am 5. Februar in Berlin auf einen Sprung über 7 Meter. Zudem muss sie sich erst "wieder an den langen Anlauf und die damit verbundenen höheren Kräfte" gewöhnen, "um dann wieder gut springen zu können".