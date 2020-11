Vom Zeitplan her ist anders als bei der WM 2019 in Doha, als Mihambo den Weitsprung-Titel holte, in Tokio sogar ein Dreifachstart möglich: Die 100 m werden am 30. (Vorläufe) und 31. Juli (Halbfinale und Finale) ausgetragen, der Weitsprung findet am 1. (Qualifikation) und 3. August (Finale) statt. Die Staffel über 4x100 m ist für den 5. (Vorlauf) und 6. August angesetzt.