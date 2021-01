Das berichtete jedenfalls seine Schwester unter Tränen in der südafrikanischen Sunday Times und flehte Manyonga an, wieder in den Entzug zu gehen, Sport zu machen und die Hoffnungen der toten Mutter zu erfüllen. "Luvo wirft sein Leben weg", sagte sie. Manyonga, früher abhängig von Crystal Meth, widersprach: "Ich bin clean." Doch er versuche seine "Kämpfe zu kämpfen", an Training sei jedenfalls nicht zu denken. Er sei auf sich "allein" gestellt und wisse nicht, wohin ihn sein Weg führe.