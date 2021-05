Leichtathletik

Olympia in Tokio: Stabhochspringerin Bauer will sich Traum trotz Herzkrankheit erfüllen

Herzkrankheit seit Kindestagen, Defibrillator als Lebensretter unter der Haut: Und dennoch gibt Katharina Bauer nicht auf. Die Stabhochspringerin will zu Olympia und träumt von einer Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio. In Bauers Leben geht es viel um Widrigkeiten und Rückschläge, aber noch mehr darum, niemals aufzugeben, die Hoffnung nicht zu verlieren und an seinen Träumen festzuhalten.

