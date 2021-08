"Ich bin jetzt durch und es ist egal, was ich geworfen habe. Ich weiß, was die Fehler waren - und die kann ich normalerweise abstellen", sagte Hussong: "In der Quali haben sich schon viele große Namen schwergetan. Was in der Quali passiert, interessiert am Freitag keinen mehr."

Souveräner präsentierte sich die Weltjahresbeste Maria Andrejczyk aus Polen mit 65,24 m. Weltmeisterin Kelsey-Lee Barber (62,59/Australien) steht ebenfalls im Finale. Ausgeschieden sind hingegen die Weltrekordlerin und zweimalige Olympiasiegerin Barbora Spotakova (60,52/Tschechien) und Rio-Olympiasiegerin Sara Kolak - der Kroatin gelang kein gültiger Versuch.

Olympia - Leichtathletik Warholm völlig euphorisiert: "Habe trainiert wie ein verdammter Verrückter" VOR EINER STUNDE

Triumph nach Thriller: Hier fliegt Mihambo zum Olympiasieg

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Warholm stürmt mit Weltrekord zur Goldmedaille

(SID)

Olympia - Leichtathletik Wieder Wirbel um 4x400 m Mixed-Staffel: Einsprüche abgewiesen VOR 38 MINUTEN