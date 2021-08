Nach sechs Disziplinen führt der Bronzemedaillen-Gewinner von Rio 2016 mit 5767 Punkten vor dem Australier Ashley Moloney (5605) und seinem Landsmann Pierce Lepage (5454). Weltrekordler Kevin Mayer (Frankreich) ist Vierter (5327).

Der verbliebene deutsche Starter Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) blieb in 14,73 Sekunden deutlich über seiner Saisonbestleistung (14,50) und liegt mit 5133 Punkten auf Platz 13. Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) war am Mittwoch beim 400-m-Lauf wegen einer Fußverletzung ausgestiegen.

Warner hatte im Mai in Götzis 8995 Punkte erzielt und den Einzug in den 9000er-Klub knapp verpasst. Diesem gehören Mayer (9126), der Amerikaner Ashton Eaton (9045) und der Tscheche Roman Sebrle (9026) an.

(SID)

