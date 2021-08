Bei der Leichtathletik-WM in Doha hatte Asher-Smith noch Gold über 200 Meter und Silber über die 100 Meter geholt. "Vor sechs Woche war ich zuversichtlich, das zu gewinnen", zitierte der "Guardian" Asher-Smith nach ihrem Halbfinal-Aus.

Sie sei in der Form ihres Lebens gewesen. Dann aber zog sich Asher-Smith bei den Trials in Großbritannien einen Muskelriss im Oberschenkel zu.

Wie die 25-Jährige nun verriet, habe der ehemalige Arzt des FC Bayern München, Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, seine heilenden Hände im Spiel gehabt, sodass sie überhaupt nach Tokio reisen konnte. "Ich bin so unglaublich enttäuscht", lautetet Asher-Smiths Urteil, nachdem sie mit einer Zeit von 11,07 Sekunden das Finale über die 100 Meter verpasst hatte.

Das Interview, bei dem die Britin live vor den TV-Kameras tief enttäuscht in Tränen ausbrach, ging auch zahlreichen Sportpersönlichkeiten in ihrem Heimatland nahe. "Unglaublich emotionales Interview mit Dina Asher-Smith. Es muss so hart sein, so lange auf die Olympischen Spiele zu warten und dann wegen einer Verletzung in der Vorbereitung nicht in der Lage zu sein, die gewohnte Leistung zu bringen. Herzzerreißend", schrieb Fußball-Ikone Gary Lineker bei Twitter.

Und auch Greg Rutherford, Weitsprung-Olympiasieger von 2012 in London, reagierte emotional bei Twitter: "Dina ist majestätisch. Was für eine starke, brillante Person. Ihre Geschichte hat mich auf Sendung zu Tränen gerührt", so der 34-Jährige.

