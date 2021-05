Publiziert 04/05/2021 Am 16:21 GMT | Update 04/05/2021 Am 16:42 GMT

D.K. Metcalf kündigte seinen Ausflug in die Leichtathletik in einem kurzen Twitter-Video an.

Um sich automatisch für die Olympic Trials der USA - die Qualifikationswettkämpfe zu den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) - zu qualifizieren, müsste der frühere Hürdenläufer 10,05 Sekunden laufen.

Unter Umständen reicht auch eine Zeit um 10,20 Sekunden (mit nicht mehr als zwei Metern Rückenwind) für einen Platz in der Olympia-Quali.

Metcalf gehört zu den schnellsten Passempfängern der NFL, in der vergangenen Saison wurde er mit einem Topspeed von 36,44 km/h gemessen - mit Ausrüstung und Helm.

Metcalf fing in der vergangenen NFL-Saison zehn Touchdowns

Der Jamaikaner Usain Bolt kam bei seinem Weltrekordlauf (9,58 Sekunden) im Jahr 2009 auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37,58 km/h mit einem Topspeed von 44,72 km/h.

In der abgelaufenen NFL-Saison gehörte Metcalf mit zehn gefangenen Touchdowns zu den besten Passempfängern der Liga.

