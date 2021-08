"Wir wollen Venezuelas ersten Sieg bei den Olympischen Spielen verkünden", hatte der venezolanische Sportminister Mervin Maldonado nach den Verhandlungen in Japan gesagt. Und Weltmeisterin Rojas lieferte, sprang schon im ersten Versuch mit 15,41 m olympischen Rekord und legte im letzten Durchgang mit 15,67 m einen Weltrekord nach.

Damit verbesserte die 25-Jährige die alte Bestmarke der Ukrainerin Inessa Krawez um 17 Zentimeter.

Hinter der überragenden Rojas, die in Rio bereits Silber gewonnen hatte, kam Patricia Mamona (15,01/Portugal) auf Platz zwei, Bronze ging an die Spanierin Ana Peleteiro (14,87). Neele Eckhardt-Noack (Göttingen) und Kristin Gierisch (Leverkusen) waren in der Qualifikation ausgeschieden.

Olympia - Leichtathletik 15,67 Meter! Rojas knackt 26 Jahre alten Weltrekord im Dreisprung VOR EINER STUNDE

Die venezolanische Regierung hatte über das Staatsfernsehen TVES für 2,5 Millionen Dollar Teilrechte an den Sommerspielen erworben. Dem Land, das in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt, haben die USA strenge Sanktionen auferlegt, um so gegen die Regierung des umstrittenen Präsidenten Nicolas Maduro vorzugehen.

15,67 Meter! Rojas knackt 26 Jahre alten Weltrekord im Dreisprung

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Eine Tausendstel fehlt! Trayvon Bromell verpasst 100-m-Finale

(SID)

Italien steht Kopf! Der Showdown über 100 Meter in voller Länge

Olympia - Leichtathletik Persönliche Bestzeit! Deutscher Campbell überzeugt über 400 m Hürden VOR EINER STUNDE