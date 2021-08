Leichtathletik

Olympia 2021: Soufiane El Bakkali gewinnt 3000 m Hindernis in Tokio vor Girma und Kigen

Soufiane El Bakkali hat über 3000 m Hindernis Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Der Marokkaner beendete damit auch eine über 30-jährige Siegesserie der Kenianer. Hinter El Bakkali, der in 8:08,90 Minuten den Olympiasieg holte, gingen Silber bzw. Bronze an Lamecha Girma (Äthiopien) und Benjamin Kigen (Kenia).

00:04:11, vor 19 Stunden