Das Rennen gewann sie in 4:05,17 Minuten und erreichte damit das Halbfinale am Mittwoch (12:00 Uhr MESZ).

Die gebürtige Äthiopierin Hassan, die im Juni für rund 48 Stunden den Weltrekord über 10.000 m gehalten hatte, peilt in Tokio das Gold-Triple an. Ihre erste Chance hat die 28-Jährige am Montag (14:40 Uhr MESZ) im Finale über 5000 m, am Freitag steht das Finale über 1500 m an, ehe es am Samstag über 10.000 m um den Titel geht. Bei der WM 2019 in Doha hatte Hassan über 1500 und 10.000 m gesiegt.

Caterina Granz (Berlin) rutschte als Neunte ihres Vorlaufs in 4:06,22 gerade noch als eine der sechs Zeitschnellsten hinter den Direktqualifizierten ins Halbfinale, die deutsche Meisterin Hanna Klein (Tübingen) schied aus.

(SID)

Trotz Sturz zum Sieg: Hassan mit wilder Aufholjagd über 1500 m

