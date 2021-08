Los geht's mit der Leichtathletik-Night Session ab 13:25 Uhr, wenn sich die Männer mit deutscher Beteiligung in der ersten Runde über 4x400 m messen.

Speerwerferin Christin Hussong ist in absoluter Topform. Die Europameisterin von 2018 geht als Medaillenanwärterin ins Rennen und rechnet sich Chancen um die goldene Medaille aus.

"Bei der WM in Doha bin ich auf Medaillenkurs gewesen und am Ende auf Platz vier gelandet. Diesmal will ich definitiv eine Medaille holen", sagte sie im Interview mit "leichtathletik.de".

Olympia - Leichtathletik Magische Marke geknackt: Warner holt Zehnkampf-Gold und schreibt Geschichte VOR 6 STUNDEN

Zum Abschluss des Tages wollen es die deutschen Frauen und Männer im Finale über 4x100 m wissen.

Hier könnt ihr alles rund um die Leichtathletik an Tag 14 mitverfolgen.

Leichtathletik-Night-Session: U.a. mit dem Speerwurf-Finale der Frauen

09:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Speerwerferin Christin Hussong geht im Kampf um Gold an den Start. Im Finale über 4x100 m wollen sich sowohl die Frauen als auch die Männer beweisen. Name begleitet den Leichtathletik-Tag für Euch. Viel Spaß!

Das könnte Dich auch interessieren: Nach bitterem Aus: Kaul sendet Kampfansage an die Konkurrenz

Kuriose Szene: Pole verliert Schuh und läuft auf Socken weiter

Olympia - Leichtathletik Gold-Kandidat Vetter: Dieses Problem muss er im Finale lösen VOR 4 STUNDEN