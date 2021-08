Am fünften Tag der Leichtathletik-Wettbewerbe stehen in Tokio vier Entscheidungen an: Im Stabhochsprung der Männer sowie im Hammerwerfen und über 200- und 800 m wird um die Medaillen gekämpft.

Los geht es aber zunächst um 12:10 Uhr mit der 1. Runde über 110 m Hürden bei den Männern. Dort geht es deutscher Sicht Gregor Traber an den Start. Weiter geht es mit dem Männer-Kugelstoßen, wo in der Qualifikation auch Weltrekordhalter Ryan Crouser (USA) mit dabei ist.

Im Männer-Finale beim Stabhochsprung peilt das deutsche Duo Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre ab 12:20 Uhr eine Überraschung an. Goldfavorit ist Weltrekordhalter Armand Duplantis (Schweden). In der 1. Runde über 5000 m will Mohamed Mohumed aus Mönchengladbach ins Finale einziehen.

Olympia - Leichtathletik Nach 37 Jahren: El Bakkali beendet Kenias Hindernis-Siegesserie VOR 8 STUNDEN

Zudem finden noch die Halbfinals der Männer über 200 m sowie die Finals im Hammerwerfen und über 800 m bei den Frauen ohne deutsche Beteiligung statt. Zum Abschluss peilt 100-m-Olympiasiegerin Elaine Herah-Thompson (Jamaika) auch über 200 m die Goldmedaille an.

Hier könnt ihr die Night Session der Leichtathletik aus Tokio mitverfolgen.

Olympia 2021: Leichtathletik Night Session

12:00 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre wollen im Stabhochsprung-Finale der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 für Fuore sorgen. Auch die Entscheidungen im Hammerwerfen, über 200- und 800 m der Frauen stehen an. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: Diskuswerferin Pudenz holt erste Medaille für deutsche Leichtathleten

"Das ist einfach mega geil": Pudenz feiert ihr Diskus-Silber

Olympia - Leichtathletik IOC bestätigt: Timanowskaja in Sicherheit - Belarus muss Stellung beziehen VOR 16 STUNDEN