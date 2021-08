Am dritten Wettkampftag der Leichtathletinnen und Leichtathleten stehen mehrere Medaillen-Entscheidungen an. Das alles überstrahlende Thema ist dabei die Frage nach dem Nachfolger von Usain Bolt. Gleich mehrere Sprinter schicken sich an, in Tokio der neue schnellste Mann zu werden.

Ein neuer Olympiasieger wird auch im Hochsprung der Männer gesucht, denn Titelverteidiger Derek Drouin (CAN) musste verletzungsbedingt seinen Start absagen.

Im Dreisprung der Frauen will Caterine Ibargüen (COL) ihren Erfolg von Rio wiederholen, aber ihre Widersacherin Yulimar Rojas (VEN) ist in der Form ihres Lebens.

Olympia - Leichtathletik Chat mit Freundin rettet Gold-Favorit Duplantis vor Quarantäne VOR 11 STUNDEN

Deutsche Athleten sind in der Night-Session dann gegen 14:05 Uhr deutscher Zeit am Start - bei den Halbfinals über 400-m-Hürden. Verteilt sind Joshua Abuaku, Luke Campbell und Constantin Preis auf alle drei Läufe.

Olympia 2021 - Leichtathletik Tag 3 Night-Session

09:00 Uhr: Eurosport.de begleitet die Night-Session ab 12 Uhr hier im Liveticker - viel Spaß dabei.

Das könnte Dich auch interessieren: Bitterer Moment im Mixed-Finale: Deutsche Staffel stürzt beim Wechsel

Best of Leichtathletik vom Samstag: Jamaika-Express rollt, Polen gewinnt Premiere

Olympia - Leichtathletik Leichtathletik: So lief die Night-Session am Samstag VOR EINEM TAG