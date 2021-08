Leichtathletik

Olympia 2021 - Marathon: Selbstfahrendes Auto fährt von alleine los und sorgt für kuriosen Moment

Kurioser Moment beim olympischen Marathon: Während sich ein Helfer um den am Boden liegenden Läufer Daniel Do Nascimento kümmert, schließen sich am Helfer-Auto hinter ihm plötzlich die Türen und das Auto fährt von selbst aus wieder los. Als der Helfer sich umdreht und sieht, dass das Auto losfährt, sprintet er hinterher.

00:00:09, vor einer Stunde