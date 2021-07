Leichtathletik

Olympia 2021: Fabian Heinle springt mit Saisonbestleistung ins Weitsprung-Finale

Fabian Heinle hat in der Qualifikation zum Weitsprung-Finale bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio eine neue Saisonbestleistung aufgestellt. Im zweiten Versuch gelang dem Deutschen eine Weite von 7,96 Meter und damit auch der Einzug in den Endwettkampf. Top-Favorit Juan Miguel Echevarria aus Kuba sorgte mit 8,50 Metern für den Top-Wert in der Quali.

