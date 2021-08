Leichtathletik

Olympia 2021: Hansle Parchment gewinnt Finale über 110 m Hürden und schlägt Favorit Grant Holloway aus den USA

Der Jamaikaner Hansle Parchment hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finale über 110 m Hürden gewonnen. Er setzte sich überraschend gegen den US-Amerikaner Grant Holloway in einer Zeit von 13,05 Sekunden durch. Holloway hatte bis zur vorletzten Hürde geführt, jedoch dann an Boden verloren. Bronze geht an Parchments Teamkollegen Ronald Levy.

