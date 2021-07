Und so würde ein Ausflug ans Meer und den öffentlichen Strand die aufgebaute Blase im Hotel "Holiday Inn" platzen lassen. "Erstes Ziel sei es, das Team "gesund nach Tokio und wieder nach Hause zu bringen", sagte Idriss Gonschinska, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Das deutsche Aufgebot hat sich in dem Hotel so weit wie möglich abgeschottet, als Athleten-Treffpunkt wurde der Olympic Garden angemietet.

Einen positiven Coronatest, mit dem die Athleten womöglich ihren Wettkampf verpassen könnten, soll so gut wie möglich ausgeschlossen werden. "Man darf sich keinen Fehler erlauben", sagte Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack.

Die Leichtathletik-Wettbewerbe in Tokio und Sapporo (Marathon und Gehen) beginnen am 30. Juli. Die deutschen Athleten werden jeweils zwei Tage vor ihrem ersten Einsatz ins Olympische Dorf reisen und 48 Stunden nach ihrem Wettkampf von Tokio aus zurück nach Frankfurt/Main fliegen.

Olympia - Leichtathletik Das Olympische Dorf ist kein 4-Sterne-Hotel VOR 16 STUNDEN

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Guinea sagt Teilnahme in Tokio kurzfristig ab

Robben lässt grüßen: Mexiko legt gegen Frankreich nach

Olympia - Leichtathletik Olympia-Geschichte(n): Freundschaft ist wichtiger als Medaillen-Farbe 19/07/2021 AM 20:09