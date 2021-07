Mitunter fragt sich auch die unerschütterliche Frohnatur Christina Schwanitz, warum sie sich das noch antut. Mit 36 spielt der Körper nicht mehr immer richtig mit, die alten Bestweiten sind außer Reichweite. Und dann muss sie auch noch ihre geliebten "Krümel", die gerade vier Jahre alt gewordenen Zwillinge, daheim zurücklassen für ein tristes Olympia ohne Zuschauer. Warum also?

"Es ist definitiv Liebe. Ich mache das gerne", sagte die Weltmeisterin von 2015 dem "Sportbuzzer" über ihr Kugelstoßen: "Mir macht das nach wie vor Spaß." Und dieser Spaß soll sie auch durch ihre wohl letzten Sommerspiele tragen, in die Schwanitz am Freitag (12:25 Uhr live bei Eurosport) mit der Qualifikation startet.

"Ich war viermal bei Olympischen Spielen. Manche schaffen es nur einmal", sagte die Sportsoldatin der "FAZ". Nur: Bei allen sonstigen Erfolgen war die Beziehung zwischen Schwanitz und den Wettbewerben unter den fünf Ringen eine komplizierte.

Bei ihrer Premiere 2008 in Peking trat sie als Folge diverser Fuß-Operationen nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte an - Platz elf. Vor 2012 in London machte der rechte Arm Stress - Rang zehn. Und 2016 wurde Schwanitz als amtierende Weltmeisterin "nur" Sechste, auch weil sie kurz vor dem Wettkampf vom Suizid ihrer besten Freundin erfahren hatte.

Olympische Medaille fehlt nur Abrundung

Nach einem kompletten Medaillensatz bei Weltmeisterschaften und zwei EM-Titeln fehlt eigentlich nur olympisches Edelmetall, um eine große Karriere abzurunden. Doch der bisherige Saisonverlauf spricht nicht unbedingt dafür: Mit 18,63 m ist Schwanitz, die wegen eines heftigen Bandscheibenvorfalls erst spät einsteigen konnte, nur die Nummer 25 der Welt. Um mit den Besten der Welt wie der Chinesin Gong Lijiao (20,39) mitzuhalten, müsste sich Schwanitz schon ihrer Bestleistung (20,77) annähern oder zumindest erstmals seit 2016 die 20 Meter übertreffen - beides scheint nicht wirklich realistisch.

"Manche halten mich für verrückt, dass ich weitermache", sagte Schwanitz. Doch die Liebe zur Kugel ist eben größer. Und deshalb ist auch zu verschmerzen, dass ihr das sportliche Kerngeschäft nie die ganz großen Einnahmen einbringt und eingebracht hat.

"Einige Sportler wie ich sind Soldaten. Das macht es leichter, unser täglich Brot zu verdienen und etwas Planungssicherheit zu haben", sagte sie: "Ich wünsche mir aber für die nächsten Generationen, dass eine Medaille bei einem großen Wettkampf dazu führt, dass nach dem Sport ein Berufsstart ermöglicht wird, von dem man leben kann."

