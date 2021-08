Saunders (25) hatte nach dem Gewinn ihrer Silbermedaille in Tokio auf dem Podest mit erhobenen Armen eine "X-Geste" geformt, um Solidarität für die Rechte "unterdrückter Menschen" auszudrücken, wie sie später erklärte. Jegliche Form der politischen Meinungsäußerung bei der Siegerehrung ist durch die Regel 50.2 der Olympischen Charta untersagt.

Das Nationale Olympische Komitee der USA hatte allerdings angekündigt, Saunders nicht zu bestrafen.

In der Nacht zu Mittwoch berichtete Saunders in den Sozialen Netzwerken vom Tod ihrer Mutter Clarissa. "Meine Mama war eine große Frau, und durch mich wird sie für immer leben", schrieb sie an ihren "ersten Schutzengel".

(SID)

