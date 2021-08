Leichtathletik

Olympia 2021: Malaika Mihambo im Iinterview über ihr Gold-Rezept - "Keinen Kopf gemacht"

Malaika Mihambo ist nach ihrem Gold-Triumph in Tokio zu Gast im Studio der Eurosport-Olympiashow "Big in Japan" - die Technologie des Cube macht's möglich. Im Interview blickt sie auf den packenden Weitsprung-Wettkampf zurück und verrät, was sie seitdem im Trubel als Olympiasiegerin erlebt hat.

00:03:26, vor 5 Stunden