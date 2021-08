Leichtathletik

Olympia 2021: Ryan Crouser dominiert Kugelstoß-Qualifikation mit 22,05 Metern

In der Qualifikation für das Kugelstoß-Finale bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio dominiert Ryan Crouser die Konkurrenz. Bereits bei seinem ersten Versuch wirft der Amerikaner das runde Gerät auf 22,05 Meter und gewinnt damit den Wettkampf. Zu weiteren Versuchen tritt Crouser gar nicht mehr an.

