Die Leverkusenerin Konstanze Klosterhalfen, 2019 in Doha WM-Dritte, startet in Tokio über 10.000 m.

Hassan peilt in Japan den Dreifacherfolg über die längsten Stadionstrecken an. Am Freitag steht das Finale über 1500 m an, ehe es am Samstag über 10.000 m um den Titel geht. Bei der WM 2019 in Doha hatte Hassan über 1500 und 10.000 m gesiegt.

Olympia - Leichtathletik Trotz Sturz zum Sieg: Hassan mit wilder Aufholjagd über 1500 Meter VOR 13 STUNDEN

"Ich kann es nicht glauben. Ich habe heute Morgen all meine Energie verbraucht und war irgendwie müde. Es war schrecklich, als ich gestolpert bin", sagte Hassan: "Ich war so müde. Ohne Kaffee wäre ich nie Olympiasiegerin."

Das erste Gold ist perfekt: Hassan gewinnt über 5000 m

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Diskuswerferin Pudenz gewinnt erste Leichtathletik-Medaille für Deutschland

(SID)

Olympia - Leichtathletik Im Dauerregen: Krafzik wird Vierte über 400 m Hürden und verpasst Finale VOR 35 MINUTEN