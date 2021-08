Leichtathletik

Olympia 2021: Sifan Hassan gewinnt über 5000 m ihr erstes Gold in Tokio, hat aber noch mehr vor

Die Niederländerin Sifan Hassan hat mit dem Olympiasieg über 5000 m Teil eins ihrer dreifachen Gold-Mission für die Olympischen Spiel in Tokio erfüllt. Die 28-Jährige möchte auch über 1500 m und 10.000 m Gold holen. Zunächst einmal setzte Hassan sich am Montag aber in 14:36,79 Minuten vor Hellen Obiri (14:38,36/Kenia) durch. Bronze ging an die Äthiopierin Gudaf Tsegay (14:38,87).

