Laut der Bundeszentrale für Ernährung gilt für Normalbürger alles unter einem BMI von 18,5 als untergewichtig.

"Wir arbeiten eng mit den Ärzten in den USA zusammen", sagte Stein am Sonntag: "Unsere Verbandsärztin kennt Konstanze schon lange und schätzt ihren Zustand als sehr stabil ein."

Klosterhalfen, die in den USA trainiert, wirkte für viele Beobachter in Tokio noch dünner als in den Vorjahren. Nach ihrem achten Platz im drückend warmen Tokio war Klosterhalfen am Ende ihrer Kräfte, zitterte in den Katakomben des Stadions vor Kälte.

Olympia - Leichtathletik Trotz Mihambo-Gold: Leichtathleten mit Olympia-Abschneiden unzufrieden VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz Mihambo-Gold: Leichtathleten mit Olympia-Abschneiden unzufrieden

(SID)

Mockenhaupt zählt deutsche Medien an: "Das ist traurig und enttäuschend"

Olympia - Leichtathletik Trotz Mihambo-Gold: Leichtathleten mit Olympia-Abschneiden unzufrieden VOR EINER STUNDE