Leichtathletik

Olympia 2021: Rio - Olympiasieger Thomas Röhler erklärt bei Eurosport die Technik eines Speerwurfs

Bevor Johannes Vetter am Samstag ab 13:00 in Tokio um eine Goldmedaille kämpft, erklärt der Überraschungs-Olympiasieger von 2016, Thomas Röhler, worauf es beim Speerwurf ankommt. Dabei analysiert er den Wurf, mit dem er sich in Rio die Goldmedaille holte.

00:01:34, vor 3 Stunden