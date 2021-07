Danach sei schließlich genug Zeit zum Ausruhen, um dann im Finale (am 7. August, ab 13:00 Uhr live bei Eurosport) eine "Bombe platzen zu lassen".

Aus seiner absoluten Favoritenstellung machte der Ex-Weltmeister keinen Hehl, der Druck lasse ihn kalt. "Die positive Anspannung kommt mehr und mehr", sagte Vetter, einziger 90-Meter-Werfer des Jahres und seit 18 Wettkämpfen unbesiegt: "Ich habe riesen Bock drauf."

Sportsoldat Vetter ist der einzige Speerwerfer, der in den vergangenen 24 Monaten die 90 Meter knacken konnte. Im Vorjahr kam er mit seinen 97,76 m bis auf 62 Zentimeter an den Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny heran, in diesem Jahr ist der Vierte von Rio mit 96,29 m erneut ganz klar die Nummer eins der Welt.

Olympia - Leichtathletik "Definitiv Liebe": Kugelstoßerin Schwanitz greift ein letztes Mal an VOR 2 STUNDEN

"Meine aktuelle Stabilität gibt mir natürlich ein enorm gutes Gefühl. Zurzeit kann mich eigentlich nichts stoppen", sagte Vetter dem "Münchner Merkur/TZ" (Ausgabe vom Freitag): "Ich bin immer im Beast-Mode. Egal, ob gerade Wettkämpfe sind oder nicht. Ich pushe mich immer bis zum Limit und darüber hinaus."

"Das war weltklasse!" Ovtcharov-Krimi begeistert Fetzner

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Corona-Aus für Stabhochsprung-Weltmeister - 54 Australier in der Quarantäne

(SID)

Olympia - Leichtathletik Corona: Olympia-Aus für Kendricks - Konkurrent Duplantis "geschockt" VOR 4 STUNDEN