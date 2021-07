"Ich hatte einige gute Sprünge im Trainingscamp von Team Großbritannien! Aber: Die Latte ist mir ins Gesicht gefallen und hat mir meine Zähne herausgeschlagen. Ich hoffe, bei Olympia in Tokio gibt es einen guten Zahnarzt", scherzte der Engländer.

Coppell teilte neben einem Foto, dass die beschädigten Zähne deutlich zeigt, auch mehrere Videos des verunglückten Sprungs.

Dabei ist zu sehen, dass der nationale Rekordhalter die Latte überfliegt, diese dann aber im Weg nach unten mit sich reißt. Auf der Matte gelandet kann Coppell schließlich nicht mehr schnell genug reagieren: Die Latte landet mitten im Gesicht des 25-Jährigen.

Auch der Versuch das herabfallende Teil noch mit den Händen aufzufangen misslingt. Daher muss Coppell nun wohl oder übel den nächstgelegenen Zahnarzt aufsuchen.

Bis dahin hat der Brite aber noch etwas Zeit. Die Qualifikation zum Stabhochsprung-Wettbewerb der Herren in Tokio findet erst am 31. Juli statt. Am 3. August steht dann das Finale um die Medaillen an.

